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الرياضة - 08:36 - تسجيل أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:36 - تسجيل أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - تسجيل أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 08:36 صباحاً - أعلنت إدارة الصحة في ولاية لويزيانا الأمريكية، تسجيل أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور.

وذكرت الإدارة في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المتوفى دخل المستشفى إثر إصابته بأول حالة بشرية بالفيروس في الولاية، وفي الولايات المتحدة بشكل عام.

وكان المريض الذي تجاوز عمره 65 عاما يعاني من حالات طبية سابقة، وأُصيب بالفيروس نتيجة اقترابه من طيور داجنة، وأخرى برية.

وبعد التحقيقات التي أجرتها الإدارة، لم يتم تسجيل أي حالات إضافية للإصابة بفيروس H5N1، كما لم يتم العثور على دليل انتقال العدوى من شخص لآخر.

وبالتالي، يبقى هذا المريض هو الحالة البشرية الوحيدة للإصابة بالفيروس في ولاية لويزيانا، وفقًا للبيان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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