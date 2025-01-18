لماذا أثارت نهاية مسلسل نقطة سودة سخرية متابعي مواقع التواصل الاجتماعي؟ - أخبار كلمتك

لماذا أثارت نهاية مسلسل نقطة سودة سخرية متابعي مواقع التواصل الاجتماعي؟ - أخبار كلمتك

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي - أخبار كلمتك

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي - أخبار كلمتك

امتحانات الشهادة الإعدادية، استبعاد 4 رؤساء لجان بالقاهرة لهذا السبب - أخبار كلمتك

امتحانات الشهادة الإعدادية، استبعاد 4 رؤساء لجان بالقاهرة لهذا السبب - أخبار كلمتك

البراجراف وقف معانا شوية.. آراء طلاب الشهادة الإعدادية عن امتحان الهندسة والإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

البراجراف وقف معانا شوية.. آراء طلاب الشهادة الإعدادية عن امتحان الهندسة والإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يعلنون استهداف وزارة الدفاع بهذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يعلنون استهداف وزارة الدفاع بهذه الدولة - أخبار كلمتك

تمهيدا لاستقبال مصابي غزة.. .وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء - أخبار كلمتك

تمهيدا لاستقبال مصابي غزة.. .وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قائمة مسلسلات رمضان 2025.. منافسة قوية بين نجوم الفن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قائمة مسلسلات رمضان 2025.. منافسة قوية بين نجوم الفن - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - 7 غيابات عن الزمالك أمام إنيمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - 7 غيابات عن الزمالك أمام إنيمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - «أبويا في ذمة الله».. ياسمين عبد العزيز تعلن وفاة والدها - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - «أبويا في ذمة الله».. ياسمين عبد العزيز تعلن وفاة والدها - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تقارير إسبانية: خيتافي يقترب من حسم صفقة إبراهيم عادل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تقارير إسبانية: خيتافي يقترب من حسم صفقة إبراهيم عادل - أخبار كلمتك

تقارير إسبانية: خيتافي يقترب من حسم صفقة إبراهيم عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 02:16 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي خيتافي من حسم التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية..

وقال موقع "todofichajes" الإسباني إن خيتافي أصبح قريبا من حسم صفقة إبراهيم عادل، وأن الصفقة قد تتم في الأسبوع المقبل على سبيل الإعارة مع إضافة بند في عقد اللاعب بأحقية الشراء مقابل 2.5 مليون يورو.

 كان إبراهيم عادل قريبا من الانضمام إلى نادي خيتافي في الصيف الماضي، ولكن الصفقة فشلت في اليوم الأخير من الانتقالات.

بيراميدز ضد ديجوليبا

واستقر  الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة دجوليبا بطل مالي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام دجوليبا

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي  -  إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما

 

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا والقناة الناقلة 

ويستضيف فريق  بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء اليوم السبت بإستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتنقل قناة بي ان سبورت المباراة باعتباره الناقل الحصري للبطولة وتحديدًا beIN Sports8.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:51 - نشرة المرور.. سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق