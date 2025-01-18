الجامع الأزهر يبدأ اليوم اختبارات تحديد المستوى في حفظ القرآن لـ5000 طالب مصري بالخارج - أخبار كلمتك

الجامع الأزهر يبدأ اليوم اختبارات تحديد المستوى في حفظ القرآن لـ5000 طالب مصري بالخارج - أخبار كلمتك

وصفها بـ"امرأة رائعة"، رئيسة وزراء إيطاليا تحسم موقفها من حضور حفل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وصفها بـ"امرأة رائعة"، رئيسة وزراء إيطاليا تحسم موقفها من حضور حفل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

بيراميدز المنتشي بالتأهل لربع النهائي يسعى للفوز على دجوليبا بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

بيراميدز المنتشي بالتأهل لربع النهائي يسعى للفوز على دجوليبا بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

6 شركات تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

6 شركات تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة تتراجع لـ 30 جنيها والحرنكش ينافس التفاح - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة تتراجع لـ 30 جنيها والحرنكش ينافس التفاح - أخبار كلمتك

رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي - أخبار كلمتك

رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي - أخبار كلمتك

مد فترة استقبال المشاركات بورشة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل - أخبار كلمتك

مد فترة استقبال المشاركات بورشة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل - أخبار كلمتك

وضع إيده على الجرح، أول تعليق من بوتين على اتفاق غزة - أخبار كلمتك

وضع إيده على الجرح، أول تعليق من بوتين على اتفاق غزة - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران ببرج العرب والعلمين والمستندات المطلوبة - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران ببرج العرب والعلمين والمستندات المطلوبة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:45 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت 18 يناير 2025 العديد من المباريات بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها دوري أبطال إفريقيا ومواجهة برينتفورد وليفربول
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل – بورنموث 14:30 على قناة  beIN Sports 1 

برينتفورد – ليفربول 17:00 على قناة  beIN Sports 1 

ليستر سيتي – فولهام 17:00 على قناة  beIN Sports 2 

وست هام – كريستال بالاس 17:00 على قناة beIN Sports Xtra 2 

آرسنال – أستون فيلا 19:30 على قناة  beIN Sports 1 

 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يانج أفريكانز – مولودية الجزائر 15:00 على قناة  beIN Sports 6

مازيمبي – الهلال 15:00 على قناة  beIN Sports 4

الأهلي – أورلاندو 18:00 على قناة  beIN Sports 6 

شباب بلوزداد – ستاد أبيدجان 18:00 علي قناة beIN Sports 8 

بيراميدز – دجوليبا 21:00 على قناة  beIN Sports 8 

الترجي – ساجرادا 21:00 على قناة  beIN Sports 6 

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا – إشبيلية 15:00 على قناة  beIN Sports 3 

ليجانيس – أتلتيكو مدريد 17:15 على قناة beIN Sports 3 

ريال بيتيس – ديبورتيفو ألافيس 19:30 على قناة beIN Sports 3 

خيتافي – برشلونة 22:00 على قناة beIN Sports 1 

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا – مونزا 16:00 على قناة  AD Sports Premium 1 

يوفنتوس – ميلان 19:00 على قناة  AD Sports Premium 1
أتالانتا – نابولي 21:45 على قناة  AD Sports Premium 1 

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس – باريس سان جيرمان 18:00 على قناة  beIN Sports 4 

رين – بريست 20:00 على قناة beIN Sports 2 

ليون – تولوز 22:00 على قناة  beIN Sports 4 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت – فرايبورج 16:30 على قناة  TOD 

بايرن ميونخ – فولفسبورج 16:30 على قناة beIN Sports 5 

هايدنهايم – سانت باولي 16:30 على قناة TOD 

بوخوم – لايبزيج 16:30 على قناة TOD 

هولشتاين كيل – هوفنهايم 16:30 على قناة TOD 

باير ليفركوزن – بوروسيا مونشنجلادباخ 19:30 على قناة beIN Sports 5 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تحت أنظار محمد عبد المنعم، ليل يحقق ريمونتادا مثيرة أمام نيس بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق