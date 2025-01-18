مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:45 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت 18 يناير 2025 العديد من المباريات بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها دوري أبطال إفريقيا ومواجهة برينتفورد وليفربول
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نيوكاسل – بورنموث 14:30 على قناة beIN Sports 1
برينتفورد – ليفربول 17:00 على قناة beIN Sports 1
ليستر سيتي – فولهام 17:00 على قناة beIN Sports 2
وست هام – كريستال بالاس 17:00 على قناة beIN Sports Xtra 2
آرسنال – أستون فيلا 19:30 على قناة beIN Sports 1
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
يانج أفريكانز – مولودية الجزائر 15:00 على قناة beIN Sports 6
مازيمبي – الهلال 15:00 على قناة beIN Sports 4
الأهلي – أورلاندو 18:00 على قناة beIN Sports 6
شباب بلوزداد – ستاد أبيدجان 18:00 علي قناة beIN Sports 8
بيراميدز – دجوليبا 21:00 على قناة beIN Sports 8
الترجي – ساجرادا 21:00 على قناة beIN Sports 6
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيرونا – إشبيلية 15:00 على قناة beIN Sports 3
ليجانيس – أتلتيكو مدريد 17:15 على قناة beIN Sports 3
ريال بيتيس – ديبورتيفو ألافيس 19:30 على قناة beIN Sports 3
خيتافي – برشلونة 22:00 على قناة beIN Sports 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا – مونزا 16:00 على قناة AD Sports Premium 1
يوفنتوس – ميلان 19:00 على قناة AD Sports Premium 1
أتالانتا – نابولي 21:45 على قناة AD Sports Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لانس – باريس سان جيرمان 18:00 على قناة beIN Sports 4
رين – بريست 20:00 على قناة beIN Sports 2
ليون – تولوز 22:00 على قناة beIN Sports 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
شتوتجارت – فرايبورج 16:30 على قناة TOD
بايرن ميونخ – فولفسبورج 16:30 على قناة beIN Sports 5
هايدنهايم – سانت باولي 16:30 على قناة TOD
بوخوم – لايبزيج 16:30 على قناة TOD
هولشتاين كيل – هوفنهايم 16:30 على قناة TOD
باير ليفركوزن – بوروسيا مونشنجلادباخ 19:30 على قناة beIN Sports 5
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