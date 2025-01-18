مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:45 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت 18 يناير 2025 العديد من المباريات بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها دوري أبطال إفريقيا ومواجهة برينتفورد وليفربول



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل – بورنموث 14:30 على قناة beIN Sports 1

برينتفورد – ليفربول 17:00 على قناة beIN Sports 1

ليستر سيتي – فولهام 17:00 على قناة beIN Sports 2

وست هام – كريستال بالاس 17:00 على قناة beIN Sports Xtra 2

آرسنال – أستون فيلا 19:30 على قناة beIN Sports 1

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يانج أفريكانز – مولودية الجزائر 15:00 على قناة beIN Sports 6

مازيمبي – الهلال 15:00 على قناة beIN Sports 4

الأهلي – أورلاندو 18:00 على قناة beIN Sports 6

شباب بلوزداد – ستاد أبيدجان 18:00 علي قناة beIN Sports 8

بيراميدز – دجوليبا 21:00 على قناة beIN Sports 8

الترجي – ساجرادا 21:00 على قناة beIN Sports 6

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا – إشبيلية 15:00 على قناة beIN Sports 3

ليجانيس – أتلتيكو مدريد 17:15 على قناة beIN Sports 3

ريال بيتيس – ديبورتيفو ألافيس 19:30 على قناة beIN Sports 3

خيتافي – برشلونة 22:00 على قناة beIN Sports 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا – مونزا 16:00 على قناة AD Sports Premium 1

يوفنتوس – ميلان 19:00 على قناة AD Sports Premium 1

أتالانتا – نابولي 21:45 على قناة AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس – باريس سان جيرمان 18:00 على قناة beIN Sports 4

رين – بريست 20:00 على قناة beIN Sports 2

ليون – تولوز 22:00 على قناة beIN Sports 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت – فرايبورج 16:30 على قناة TOD

بايرن ميونخ – فولفسبورج 16:30 على قناة beIN Sports 5

هايدنهايم – سانت باولي 16:30 على قناة TOD

بوخوم – لايبزيج 16:30 على قناة TOD

هولشتاين كيل – هوفنهايم 16:30 على قناة TOD

باير ليفركوزن – بوروسيا مونشنجلادباخ 19:30 على قناة beIN Sports 5

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