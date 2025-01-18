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البايرن يستعيد نجمه بعد غياب شهرين عن الملاعب - أخبار كلمتك

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البايرن يستعيد نجمه بعد غياب شهرين عن الملاعب - أخبار كلمتك

البايرن يستعيد نجمه بعد غياب شهرين عن الملاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 06:00 صباحاً - عاد الدولي البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط بايرن ميونيخ إلى التدريبات بشكل جزئي مساء أمس الجمعة.
وغاب بالينيا عن الفريق البافاري منذ نوفمبر بسبب إصابة تعرض لها في العضلات المقربة اليمنى مع منتخب بلاده، وفق ما أعلنه النادي.

وذكر البايرن: في بيانه: "تقترب عودة بالينيا، لقد تعرض الدولي البرتغالي لإصابة في العضلات المقربة (اليمنى) في منتصف نوفمبر خلال التوقف الدولي وغاب منذ ذلك الحين".

وتابع: "تمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من المشاركة بشكل جزئي في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قبل مواجهة فولفسبورج في ميونيخ السبت".

وبعد التحاقه ببايرن في الصيف الماضي، نجح لاعب الوسط الدفاعي في فرض نفسه في التشكيل الأساسي لمدربه البلجيكي فنسان كومباني إلى جانب يوزوا كيميتش بعد منافسة مع ألكسندر بافلوفيتش وليون جوريتسكا.

وخاض اللاعب 13 مباراة منذ وصوله إلى بايرن في صيف 2024، قادما من فولهام بصفقة تقدر بـ 52.5 مليون دولار.

ويتصدر الفريق البافاري الدوري بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب باير ليفركوزن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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