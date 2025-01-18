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تحذيرات أممية من ارتفاع أسعار هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

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تحذيرات أممية من ارتفاع أسعار هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

تحذيرات أممية من ارتفاع أسعار هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 08:17 صباحاً - كلمتك/ متابعات

حذّرت الأمم المتحدة، من ارتفاع أسعار الدقيق في عموم اليمن، جراء حظر الحوثيين استيراده عبر مينائي الصليف والحديدة الخاضعان لسيطرة الجماعة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، في نشرة "السوق والتجارة اليمنية"، إن "هناك خطر حدوث تضخم كبير في الأسعار في الأشهر المقبلة في عموم اليمن بسبب حظر مليشيا الحوثي استيراد دقيق القمح عبر ميناءي الصليف والحديدة".

وأكدت الفاو، أن "الحظر المفاجئ، دون فترة انتقالية كافية، إلى جانب انخفاض قدرة الطحن المحلية واحتكار الطحن، يثير المخاوف"، ورجحت أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الواردات وتعطيل التجارة والإمدادات وزيادة أسعار دقيق القمح في الأمد القريب.

وأضافت أن ذلك سيحفز التجار على استيراد دقيق القمح عبر ميناء عدن، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف نقل كبيرة، ورسوم حواجز الطرق، وضرائب مزدوجة، والتي ستنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى.

وأشارت منظمة الفاو، إلى أن هذا الإجراء جاء قبل شهرين فقط من شهر رمضان، ولفتت إلى أن هذا الشهر يعد فترة ذروة الطلب والاستهلاك، مما يزيد من مخاطر التضخم.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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