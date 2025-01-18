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محافظ القاهرة يتفقد بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يتفقد بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور) - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 10:36 صباحاً -  تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بمدرستي الجمعية الخيرية الإعدادية بنين، والبهية البرهانية الإعدادية بنات بإدارة السيدة زينب التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى

 ويؤدى ٢١١٣٤٢ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى ٧٢٢ لجنة، من بينهم  ٢٠٨٨٥٣طالبا وطالبة بالإعدادية العامة ( ١٠٦٠٣٧طالبا، و١٠٢٨١٦طالبة)، ٨٦٢ طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و٩٩طالبًا وطالبة بالإعدادية الرياضية، و٦٧طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٥٣ طالبًا وطالبة مكفوفين، كما تضم لجنة مستشفي ٥٧٣٥٧ ( ١٤) طالبًا وطالبة.

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 رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتى اللغة الإنجليزية، والهندسة مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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