صدور رواية "مراد العارف" للكاتب أحمد صبري أبو الفتوح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:05 مساءً - صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية "مراد العارف" للروائي أحمد صبري أبو الفتوح، حيث تطرحها الدار ضمن مجموعة إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

رواية مراد العارف

ومن أجوائها: تأخذنا الرواية في رحلة الألم والطموح، لنتتبع ثلاث شخصيات، «مراد»، الصحفي الذي يُتقن الكتابة عن الآخرين لكنه يعجز عن كتابة روايته الخاصة، و«ليلى» التي مرت بالعديد من الحوادث المؤلمة قبل أن تصبح أيقونة في فن التاتو وزينة العرائس، و«هبة الله»، الشابة المتزوجة من رجل مسن هربًا من الفقر، لتكتشف أنها رهينة زواج بلا حب أو إنجاب.

وتتشابك مصائر الأبطال الثلاثة معًا في سرد مشوق، يكشف الكثير عن آلام البشر الذين يقتلهم الطموح في عالم لامبالٍ.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.