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صدور رواية "مراد العارف" للكاتب أحمد صبري أبو الفتوح - أخبار كلمتك

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صدور رواية "مراد العارف" للكاتب أحمد صبري أبو الفتوح - أخبار كلمتك

صدور رواية "مراد العارف" للكاتب أحمد صبري أبو الفتوح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:05 مساءً - صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية "مراد العارف" للروائي أحمد صبري أبو الفتوح، حيث تطرحها الدار ضمن مجموعة إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

رواية مراد العارف 

ومن أجوائها: تأخذنا الرواية في رحلة الألم والطموح، لنتتبع ثلاث شخصيات، «مراد»، الصحفي الذي يُتقن الكتابة عن الآخرين لكنه يعجز عن كتابة روايته الخاصة، و«ليلى» التي مرت بالعديد من الحوادث المؤلمة قبل أن تصبح أيقونة في فن التاتو وزينة العرائس، و«هبة الله»، الشابة المتزوجة من رجل مسن هربًا من الفقر، لتكتشف أنها رهينة زواج بلا حب أو إنجاب.

وتتشابك مصائر الأبطال الثلاثة معًا في سرد مشوق، يكشف الكثير عن آلام البشر الذين يقتلهم الطموح في عالم لامبالٍ.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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