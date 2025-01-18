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الصورة الأولى لأحمد العوضي في شخصية الأب بمسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

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الصورة الأولى لأحمد العوضي في شخصية الأب بمسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

الصورة الأولى لأحمد العوضي في شخصية الأب بمسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 11:31 صباحاً -  يواصل الفنان  أحمد العوضي تصوير أحداث دوره في مسلسل “فهد البطل”، الذي من المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، ويلعب خلاله شخصية “فهد” عامل “الرخام” الذى يتعرض للعديد من المشاكل.

ويلعب أحمد العوضي خلال أحداث العمل شخصية الأب والأبن، وسوف تشهد أحداث العمل وفاة شخصية الأب في الحلقات الأولى من العمل.

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 ويدخل “فهد” السجن في الحلقات الأولى من العمل بسبب مشاجرة مع شاب قام بمعاكسة شقيقته “راوية” التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي.

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وعلمت كلمتك أن “فهد” الذى يجسده الفنان أحمد العوضي، سيدخل في صراع مع عمه الذى يلعب دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، وذلك بسبب اعتراض فهد على ما يفعله عمه من أعمال غير قانونية كي يحصل على مكسب غير مشروع، ويتصدى له، ويدخل الاثنين في عداوة كبيرة.

 

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “كلمتك” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

 

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة،  بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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