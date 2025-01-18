الصحة: تقديم 6.8 مليون خدمة طبية في محافظة الفيوم خلال 2024 - أخبار كلمتك

الصحة: تقديم 6.8 مليون خدمة طبية في محافظة الفيوم خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:31 - الكيلو بـ 350 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:31 - الكيلو بـ 350 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:31 - عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:31 - عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

منظمة الصحة العالمية: نخطط لإدخال مستشفيات جاهزة إلى غزة خلال شهرين - أخبار كلمتك

منظمة الصحة العالمية: نخطط لإدخال مستشفيات جاهزة إلى غزة خلال شهرين - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

عاجل : الكشف عن تفاصيل الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في تعز قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل : الكشف عن تفاصيل الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في تعز قبل قليل - أخبار كلمتك

جميعهم يمنيين .. سقوط عدد مفزع من الوفيات والجرحى إثر حادث مروع في السعودية - أخبار كلمتك

جميعهم يمنيين .. سقوط عدد مفزع من الوفيات والجرحى إثر حادث مروع في السعودية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديدة في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديدة في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديدة في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 09:00 صباحاً - يواصل الفنان رامز جلال تصوير حلقات برنامج المقالب الجديد المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، وتصدر اسمه محركات البحث في الساعات الأخيرة خاصة أن الجميع ينتظر معرفة فكرة البرنامج وتفاصيل المقلب الذى سيقدمه هذا العام.
 

وتداول نشطاء السوشيال ميديا أن برنامج رامز جلال سوف يحمل اسم “رامز قصر الموت” وهو الاسم الأكثر انتشارًا بين وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المفترض أن تشارك النجمة نوال الزغبي في البرنامج.
 

وكشفت تسريبات لضيوف البرنامج بينهم  محمد رمضان، إمام عاشور، الشناوي، مروان عطية، وسام أبو علي،  بالإضافة إلى مفاجأة كبرى حيث يستضيف رامز المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وتأتى مشاركة نوال الزغبي في البرنامج، بحيث تستضيف الضيوف كأنها هي مقدمة البرنامج، ويظهر رامز جلال في اللوك الجديد له خلال حلقة البرنامج ويبدأ المقلب الذى سيقدمه.
 
برنامج رامز جلال في رمضان 2024 

شارك الفنان رامز جلال، في رمضان 2024 ببرنامج «رامز جاب من الآخر» واستضاف خلال البرنامج عددًا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - محمد رضوان: ليلى علوي ملتزمة جدًا ونجوميتها ليست من فراغ.. فيديو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق