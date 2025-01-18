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مشاهير العرب - فاتن موسي عن علاقتها بـ مصطفى فهمي: مكنتش عايزة اتطلق ولما مات قولتله لسا بحبك - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فاتن موسي عن علاقتها بـ مصطفى فهمي: مكنتش عايزة اتطلق ولما مات قولتله لسا بحبك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فاتن موسي عن علاقتها بـ مصطفى فهمي: مكنتش عايزة اتطلق ولما مات قولتله لسا بحبك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:56 مساءً - مصطفى فهمي.. أثارت الإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان الراحل مصطفى فهمي، جدلًا واسعًا بتصريحاتها حول حبها له للفنان مصطفى فهمي، موضحة أن الانفصال حدث نتيجة خلافات.

علاقة فاتن موسي ومصطفى فهمي

أشارت فاتن موسي خلال حديثها أنها لم تكن تريد الانفصال عن الفنان مصطفى فهمي وأن طلاقهما أشبه بالموت، مؤكدة أنها حاولت التواصل مع أثناء مرضه لكنها لم تتمكن من ذلك.

وتابعت فاتن موسى حديثها في برنامج «بنت البلد»، مع الإعلامية نشوى مصطفى: «ماكنتش عايزة أتطلق من مصطفى فهمي وشبهت طلاقنا بالموت، والحب مايعرفش سن ولما توفي كان عندي الجرأة وطلعت قولت إني لسه بحبه وماتخطيتهوش، وبدل ما يرجع راح نهائيًا».

فاتن موسى ومصطفى فهمي

وأشارت: «وقت مرضه حاولت أوصله وماعرفتش، هو كان ممنوع من التليفون وماكنتش حابة أتعرض لمواقف مش لذيذة وفوضت أمري إلى الله، وبعد طلاقنا هو حاول يتواصل معايا وبعتلي وسيط وأنا كمان حاولت كتير ولكن ربنا ماكتبلناش نرجع، أنا مودعتهوش ولا حتى في طلاقنا».

فاتن موسم ومصطفى فهمي

وأضافت: «لو مدخلش ناس بينا وكنا اتقابلنا كان خلص الموضوع في 10 ثواني بس مخلوناش نتلاقى تم تفريقنا.. أنا مش قادرة أسامحهم، مسامحاه هو لأني بحبه وعارفه أنه اتظلم زيي».

فاتن موسى ومصطفى فهمي

مصطفى فهمي وفاتن موسي

وفي لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، تحدث مصطفى فهمي عن الطلاق قائلاً إنه لم يكن بسبب خلاف لحظي، بل نتيجة تراكمات وصدامات بينهما على مدار عامين، مشيرًا إلى أن الاختلافات حول طريقة الملابس وأسلوب الحياة كانت من أبرز أسباب الانفصال، مؤكدا أن الطلاق كان ضروريًا للحفاظ على الصحة النفسية لكليهما.

مصطفى فهمي وفاتن موسى

انفصال فاتن موسي ومصطفى فهمي

والجدير بالذكر، أن فاتن موسى قد أعلنت انفصالها عن مصطفى فهمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في أكتوبر 2021 بعد زواج استمر 6 سنوات، وأنه لم يخبرها بذلك كما نشر منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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