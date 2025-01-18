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روجينا تدخل في خلافات مع محمد رضوان بمسلسل حسبة عمري - أخبار كلمتك

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روجينا تدخل في خلافات مع محمد رضوان بمسلسل حسبة عمري - أخبار كلمتك

روجينا تدخل في خلافات مع محمد رضوان بمسلسل حسبة عمري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 10:16 صباحاً -  تواصل الفنانة روجينا تصوير مسلسلها الجديد “حسبة عمرى” المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، وخلال أحداث العمل تدخل في خلافات مع الفنان محمد رضوان الذي يلعب شخصية أحد الشخصيات القريبة منها.

وخلال أحداث العمل تلعب روجينا سيدة تعانى من الفقر في بداية حياتها، وتبدأ في العمل في عدد من المهن، إلى أن تصبح سيدة أعمال، وخلال هذه الرحلة تكتشف أحد الأسرار الذى يجعلها تغير تعاملها مع كل من حولها.

ومسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

 

 

مسلسل روجينا 2025

وقالت روجينا في وقت سابق إن مسلسلها سوف تدور أحداثه  في إطار درامي اجتماعي حول مشكلات الزوجات داخل المجتمع المصري والعربي، حيث ينتصر المسلسل للمرأة في بعض القضايا التي ترتبط بعلاقتها بالرجل.

وأضافت روجينا أنها تتوقع أن يتسبب المسلسل في حالة من الغضب بين الرجال، بالرغم من أنها تحاول قدر الإمكان إرضاء الجميع.

مسلسل سر إلهي 

جدير بالذكر أن الفنانة روجينا تعاونت في العامين السابقين مع المخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل “سهر إلهي” و“ستهم”، والذي شارك في بطولته إياد نصار وإبراهيم السمان ومحمد عبد الحافظ وعدد من النجوم الشباب.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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