مشاهير العرب - رمضان 2025.. رامز جلال يثير الجدل بسبب ظهور نوال الزغبي في برنامجه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 10:27 صباحاً - برنامج رامز جلال رمضان 2025.. يواصل الفنان رامز جلال تصوير حلقات برنامج المقالب الجديد، حيث من المقرر أن يخوض سباق رمضان 2025، وتصدر اسمه محركات البحث في الساعات الأخيرة خاصة أن الجميع ينتظر معرفة أسم البرنامج وفكرته وتفاصيل المقلب الذى سيقدمه هذا العام ومن الضيوف.
نوال الزغبي مقدمة برنامج رامز جلال رمضان 2025
وفي هذا السياق تم تداول معلومات خلال الساعات الماضية، أن الفنانة نوال الزغبي سوف تكون مقدمة البرنامج وعنصر رئيسي في تنفيذ مقالب البرنامج، خاصة أنها تساعد رامز جلال في حضور الضيوف والمشاركة في البرنامج، لبدء تنفيذ خطة المقالب الشهيرة.
ومن ناحية آخري سوف تستضيف نوال الزغبي بعض من الضيوف في برنامجها الذي لم يكشف عن فكرته حتى الآن، وسوف تستدرج الضيوف حتى يظهر رامز جلال في اللحظة المناسبة لتنفيذ خطة المقلب المعروفة.
ويرغب الجميع من محبين رامج جلال ومتابعين برامج رامز جلال كل رمضان في معرفة اسم برنامج رمضان 2025، وظهرت بعض التسريبات عن أسم البرنامج ومن الأسماء التي تم تسربيها هو رامز قصر الموت، رامز في المسبح.
ومن النجوم المحتمل استضافتهم في برنامج رامز جلال في رمضان 2025
ويل سميث
كارينا كابور
مي عمر
شيماء سيف
هنا الزاهد
أحمد فهمي
آية سماحة
هشام ماجد
مصطفى خاطر
لاعب نادي الأهلي إمام عاشور
لاعب نادي الأهلي وسام علي
لاعب نادي الأهلي مروان عطية
لاعب نادي الأهلي محمد الشناوي
أسماء برامج رامز جلال
رامز حول العالم عام 2009.
رامز حول العالم الجزء الثاني عام 2010.
رامز قلب الأسد عام 2011.
رامز ثعلب الصحراء 2012.
رامز عنخ آمون عام 2013.
رامز قرش البحر عام 2014.
رامز واكل الجو عام 2015.
رامز بيلعب بالنار عام 2016.
رامز تحت الأرض عام 2017.
رامز تحت الصفر عام 2018.
رامز في الشلال عام 2019.
رامز مجنون رسمي عام 2020.
رامز عقله طار عام 2021.
رامز موفي ستار عام 2022.
رامز نيفر إند عام 2023.
رامز جاب من الآخر عام 2024.
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