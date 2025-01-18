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الزمالك بالأبيض وإنيمبا بالأزرق في مواجهة الكونفدرالية غدًا - أخبار كلمتك

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الزمالك بالأبيض وإنيمبا بالأزرق في مواجهة الكونفدرالية غدًا - أخبار كلمتك

الزمالك بالأبيض وإنيمبا بالأزرق في مواجهة الكونفدرالية غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:50 مساءً -  الزمالك، عقد صباح  اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق إنيمبا  اللون الأزرق الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى  اللون البرتقالي.

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حضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي  فريق إنيمبا بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  ، نظيره إنيمبا النيجيري  غد الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء  غد الأحد. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

فوز الزمالك على حرس الحدود

وحقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 12 و45+6 من ضربة جزاء ومصطفى شلبي في الدقيقة 36، بينما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ضربتي جزاء في الدقيقتين 25 و86.

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ترتيب الزمالك وحرس الحدود

يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 4 مواجهات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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