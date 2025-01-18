موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:50 مساءً - تتجه الأنظار اليوم السبت، إلى ملعب أليانز ستاديوم، الذي يستضيف ملحمة كروية بين يوفنتوس وميلان في "كلاسيكو إيطاليا"، ضمن الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

تنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس وميلان اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان

تذاع مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

والقناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي هيAD SPORTS Premium 1، وسيعلق عليها فارس عوض.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الفريقين في 227 مباراة في كافة البطولات، انتصر يوفنتوس في 88 مباراة، بينما حقق ميلان الفوز في 66 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 73 لقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.