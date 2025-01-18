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الرياضة - 08:31 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:31 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 08:31 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 18 يناير 2025، سجل سعره في بنك مصر نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.31 جنيه للشراء، 50.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

الجنيه المصري-الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.44 جنيه 50.31 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.45 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.45 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.45 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.45 جنيه 50.35 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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