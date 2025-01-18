الرياضة - 08:31 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 08:31 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 18 يناير 2025، سجل سعره في بنك مصر نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.31 جنيه للشراء، 50.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 50.44 جنيه 50.31 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.45 جنيه 50.35 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.45 جنيه 50.35 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.45 جنيه 50.35 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.45 جنيه 50.35 جنيه