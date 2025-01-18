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حزب الله: الحرب مع الاحتلال على الجبهة اللبنانية ساهمت في انتصار غزة - أخبار كلمتك

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حزب الله: الحرب مع الاحتلال على الجبهة اللبنانية ساهمت في انتصار غزة - أخبار كلمتك

حزب الله: الحرب مع الاحتلال على الجبهة اللبنانية ساهمت في انتصار غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 10:56 صباحاً -  قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم السبت، إن الحرب مع دولة الاحتلال على الجبهة اللبنانية ساهمت في انتصار غزة.

واعتبر الأمين العام لحزب الله وقف إطلاق النار في غزة دليلا على صمود المقاومة، مضيفا  “ندعو الجميع إلى عدم اختبار صبر الحزب إزاء انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان”.

 

جيش الاحتلال ينسف منازل في جنوب لبنان 

 وذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر منازل وجرف طرقا ببلدات عيتا الشعب وحانين ومارون الراس جنوبي لبنان.

 

ويوم الاثنين الماضي شن طيران الاحتلال الإسرائيلي 5 غارات مستهدفا الأودية والأحراج الواقعة بين بلدات عربصاليم وحومين الفوقا ورومين ودير الزهراني جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام، أن تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال فوق أجواء عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان.

ووثقت صور ومقطع فيديو الضربات الإسرائيلية وألسنة اللهب تتصاعد من الأماكن المستهدفة.

 

خروقات وقف إطلاق النار في لبنان 

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما لا يقل عن 17 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، لترتفع حصيلة خروقاته إلى 472 على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 47 يوما.

ونشر متحدث جيش الاحتلال تحذيرا جديدا مرفقا بخريطة لقرى جنوبية لبنانية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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