صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 11:16 صباحاً - دوت صافرات إنذار في مناطق متعددة من إسرائيل من الجنوب وحتى الوسط، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، ويتم التحقيق في التفاصيل.

ولم تعلن جماعة الحوثي بعد أنها أطلق أي مقذوف باتجاه إسرائيل.

صافرات الإنذار دوت في القدس

ونقل صحفيون تابعون لوكالة فرانس برس أن صافرات الإنذار دوت في القدس، كما سمعت أصوات انفجارات.

ورغم أنه لم تحدد بعد طبيعة هذه الانفجارات إلا أنها غالبا ما تكون أصوات الاعتراضات على الصواريخ والمقذوفات المتجهة إلى الأراضي الإسرائيلية.

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