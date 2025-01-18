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جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات اللغة العربية والإنجليزية للصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

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جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات اللغة العربية والإنجليزية للصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات اللغة العربية والإنجليزية للصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 10:07 صباحاً - امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.. نشرت جروبات الغش، عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، صورًا للورقة الامتحانية، زاعمة تداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.

تداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

تداولت العديد من صفحات الغش، صورًا للورقة الامتحانية الخاصة بالمواد المقرر عقدها اليوم للطلاب، وذلك عقب بدء اللجان الامتحانية بعدة دقائق.

تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالجيزة

تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

ونشرت جروبات الغش الإلكتروني صورًا لورقة امتحان اللغة العربي المنعقد صباح اليوم لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا، زاعمة أنها الامتحانات المنعقدة صباح اليوم للطلاب.

تداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

كما تداولت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج» امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، المنعقد صباح اليوم في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى نشر نماذج الإجابة على الامتحانات التي تم تداولها.

تداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

عقوبة نشر أو تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، يعاقب بالتالي:

تداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

عقوبة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي

ويعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

عقوبة الطالب الغشاش

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على حرمان الطالب الذي ارتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه «الدورين الأول والثاني»، ويعتبر الطالب راسب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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