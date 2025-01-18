جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات اللغة العربية والإنجليزية للصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 10:07 صباحاً - امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.. نشرت جروبات الغش، عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، صورًا للورقة الامتحانية، زاعمة تداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.

تداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

تداولت العديد من صفحات الغش، صورًا للورقة الامتحانية الخاصة بالمواد المقرر عقدها اليوم للطلاب، وذلك عقب بدء اللجان الامتحانية بعدة دقائق.

تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

ونشرت جروبات الغش الإلكتروني صورًا لورقة امتحان اللغة العربي المنعقد صباح اليوم لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا، زاعمة أنها الامتحانات المنعقدة صباح اليوم للطلاب.

تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

كما تداولت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج» امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، المنعقد صباح اليوم في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى نشر نماذج الإجابة على الامتحانات التي تم تداولها.

عقوبة نشر أو تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، يعاقب بالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

عقوبة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي

ويعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

عقوبة الطالب الغشاش

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على حرمان الطالب الذي ارتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه «الدورين الأول والثاني»، ويعتبر الطالب راسب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه.