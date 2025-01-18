الرياضة - 12:56 - موعد ومكان عزاء الفنان فكري صادق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:56 مساءً - أعلنت أسرة الفنان الراحل فكري صادق، عن موعد ومكان العزاء، حيث توفى صباح يوم الجمعة عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

موعد ومكان عزاء الفنان فكري صادق

من المقرر أن يقام العزاء غدا الأحد، في مسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب.

وكان قد أعلن المغني الشعبي عبده سليم، موعد عزاء فكري صادق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله الفنان فكري صادق، وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة، والعزاء يوم الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

آخر أعماله الفنية

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

يذكر أن الفنان فكري صادق بدأ مسيرته الفنية في السبعينيات، وشارك في العديد من الأفلام البارزة مثل «صور ممنوعة» و«بابا آخر من يعلم».

كما قدم أدوارًا مميزة في مسلسلات شهيرة مثل «سلسال الدم»، «نسر الصعيد»، و«الجماعة»، كذلك كان له حضور قوي في الدراما الإذاعية والمسرحية، حيث شارك في أعمال عديدة كان من أبرزها «الوالدة باشا» و«ليلة من ألف ليلة».

كانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021، ومسلسل «حق عرب»