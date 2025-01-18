الرياضة - 08:51 - شبورة كثيفة واضطرابات جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 08:51 صباحاً - الطقس اليوم.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025، بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تغطي الشبورة المائية مناطق واسعة، خاصة شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، خلال ساعات الصباح الباكر، وبدورها تؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، مما قد يؤثر على حركة المرور على الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس اليوم

نوهت الهيئة على المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، بسبب انتشار شبورة مائية كثيفة والتي تصل إلى حد الضباب صباحًا على الطرق وتتسبب في اضطرابات بحركة الملاحة البحرية.

الظواهر الجوية اليوم السبت 18 يناير

وأوضحت الأرصاد أن البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة سيشهدون اضطرابات شديدة نتيجة ارتفاع سرعة الرياح التي تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر، مما يؤدي إلى تعطل الأنشطة البحرية، وتأجيل حركة الملاحة والصيد خلال هذه الفترة.

وشددت على أهمية الالتزام بالإرشادات المرورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، سواء على الطرق أو أثناء الأنشطة البحرية.

الطقس اليوم في مصر

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم، طقس معتدلة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلة للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يأتي الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 20 12 دمنهور 19 11 وادي النطرون 20 12 كفر الشيخ 20 12 المنصورة 20 12 الزقازيق 20 11 شبين الكوم 19 11 طنطا 19 12 دمياط 20 14 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 21 10 السويس 21 10 العريش 20 09 رفح 19 10 رأس سدر 22 10 نخل 19 08 كاترين 17 00 الطور 21 13 طابا 20 11 شرم الشيخ 24 17 الإسكندرية 20 11 العلمين 19 12 مطروح 20 11 السلوم 19 10 سيوة 21 09 رأس غارب 22 15 الغردقة 25 16 سفاجا 25 15 مرسى علم 26 16 شلاتين 28 21 حلايب 26 22 أبو رماد 25 18 رأس حدربة 26 19 الفيوم 21 12 بني سويف 22 11 المنيا 22 11 أسيوط 24 10 سوهاج 26 12 قنا 27 14 الأقصر 28 15 أسوان 30 16 الوادي الجديد 27 14 أبو سمبل 29 17