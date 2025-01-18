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بعد نقلها إلى المستشفى.. عمرو الليثي يطلب الدعاء لحفيدته - أخبار كلمتك

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بعد نقلها إلى المستشفى.. عمرو الليثي يطلب الدعاء لحفيدته - أخبار كلمتك

بعد نقلها إلى المستشفى.. عمرو الليثي يطلب الدعاء لحفيدته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 11:32 صباحاً - طالب الإعلامي عمرو الليثي، جمهوره ومتابعيه، الدعاء لحفيدته بالشفاء، بعد تعرضها لوعكة صحية، ونقلها إلى المستشفى، دون الكشف عن طبيعة المرض.

عمرو الليثي يطلب الدعاء لحفيدته

وكتب الليثي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «أسالكم الدعاء لحفيدتي بالشفاء فهي مريضة في المستشفى.. يا رب اشفها شفاءًا لا يغادر سقمًا».

عمرو الليثي يطلب الدعاء لحفيدته

برنامج عمرو الليثي

ويذكر أن الإعلامي عمرو الليثي يقدم برنامج «واحد من الناس»، ويذاع فى العاشرة مساء الأحد والاثنين من كل أسبوع على قناة الحياة.

ويستضيف في حلقة القادمة، المذاعة يوم الاثنين المقبل 20 يناير، الموسيقار المصري فاروق الشرنوبي، للحديث عن العديد من كواليس وأسرار حياته الموسيقية والفنية لأول مرة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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