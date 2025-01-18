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محافظ القاهرة: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية دون مشكلات في يومها الأول - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية دون مشكلات في يومها الأول - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية دون مشكلات في يومها الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 11:12 صباحاً - امتحانات الشهادة الإعدادية.. أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة دون أي مشكلات، أو شكاوى من طلاب الشهادة الإعدادية.

انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عدة مدارس في اليوم الأول من عقد وإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، حيث تفقد مدرستي الجمعية الخيرية الإعدادية بنين، والبهية البرهانية الإعدادية بنات، بإدارة السيدة زينب التعليمية.

محافظ القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

واطمئن الدكتور إبراهيم صابر، على سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول في المدارس، ورافقه أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الإعدادية

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة نحو 211342 طالبا وطالبة في الإعدادي العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية في 722 لجنة، منهم 862 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و99 طالبًا وطالبة بالإعدادية الرياضية، و67 طالبًا وطالبة من ضعاف السمع، و53 طالبًا وطالبة مكفوفين، وتضم لجنة مستشفى 57357 نحو 14 طالبًا وطالبة.

محافظ القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد محافظ القاهرة، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت في جميع لجان القاهرة بدون أي معوقات أو شكاوى، ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والهندسة ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

تعقيم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وتابع أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية، مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

محافظ القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ القاهرة يطمأن أولياء الأمور

والتقى الدكتور إبراهيم صابر، بعددًا من أولياء الأمور، وطمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم امتحانات الشهادة الإعدادية بيسر وسهولة.

الاهتمام بنظافة المدارس والبيئة المحيطة بها

ووجه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تُجرى بها امتحانات الشهادة الإعدادية ورفع جميع الإشغالات من حولها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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