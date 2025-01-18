الرياضة - 12:56 - سعر الذهب بالدولار اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:56 مساءً - استقر سعر الذهب بالدولار في منتصف تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو75.16 دولار للبيع، و74.66 دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب بالدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بالدولار عيار 24

سجل سعر الذهب بالدولار عيار 24 خلال التعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 نحو 85.90 دولار للبيع، و85.33 دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار عيار 22

ووصل سعر الذهب بالدولار عيار 22 الآن في الأسواق إلى 78.74 دولار للبيع، و 78.22 دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار عيار 21

وبلغ سعر الذهب بالدولار عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا في الأسواق اليوم السبت 18 يناير 2025، نحو75.16 دولار للبيع، و74.66 دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار عيار 18

وسجل سعر الذهب بالدولار عيار 18 الآن في الأسواق خلال تداولات اليوم السبت نحو 64.43 دولار للبيع، و64.00 دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار عيار 14

وأما عن سعر الذهب بالدولار عيار 14 فوصل إلى 50.11 دولار للبيع، و 49.78 دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار عيار 12

ووصل سعر الذهب بالدولار عيار 12 اليوم السبت 18 يناير إلى 43.20 دولار للبيع، أي ما يعادل إلى 42.95 دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار عيار 9

وبلغ سعر الذهب بالدولار عيار 9 خلال تعاملات اليوم السبت 18 يناير نحو 32.21 دولار للبيع، و32.00 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 601.30 دولار للبيع، و597.32 دولار للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم

وجاءت أونصة الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025، مسجلة نحو 2703.38 دولار للبيع، و2702.33 دولار للشراء.