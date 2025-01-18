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علي ماهر: لا بديل عن الفوز أمام بلاك بولز بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

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علي ماهر: لا بديل عن الفوز أمام بلاك بولز بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

علي ماهر: لا بديل عن الفوز أمام بلاك بولز بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 06:25 مساءً - قال علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بلاك بولز بالكونفدرالية، إن هناك تحدٍ كبير في مباراة الغد، وليس أمام الفريق إلا الفوز فقط لضمان الصعود.

وتابع:سعيد بمستوى لاعبي المصري وروحهم القتالية.. فمستوى اللاعبين يتطور بمرور الوقت.

وقال: “جماهير المصري كلمة السر ومفتاح تحقيق الفوز وحزين لإصابة الشامي بقطع في الرباط الصليبي وندرس بدائل تعويض غيابه”.

 

موعد مباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية 

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء غد الأحد الموافق التاسع عشر من يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة المصري وبلاك بولز 

وعُقد، منذ قليل، بأحد فنادق برج العرب، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري البورسعيدي الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق بلاك بولز القميص الوردي والشورت الأسود والجوارب الوردية وسيرتدي حارسه اللون الأخضر.


ترأس الاجتماع مراقب المباراة  ماكور ماجوك من جنوب السودان، بحضور  الإيفواري سونجويفولو أيو مراقب الحكام، والمنسق العام للمباراة الأنجولي خوسيه نافاس وكذلك النيجيري تيميتيبو أديوالي المنسق الأمني للمباراة، بالإضافة إلى عادل كُريم  المنسق الإعلامي للمباراة وأيضًا حكم الساحة الكاميروني جينوت فرانك بيتو.

ومثل المصري في الاجتماع رجب عبد القادر نائب رئيس النادي واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي ومحمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

 

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ويتواجد المصري البورسعيدي، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

 

صراع المصري وانيمبا في التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

الكونفدرالية، ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز علي التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية 

1- الزمالك برصيد 11 نقطة.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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