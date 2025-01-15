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مونديال كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الأرجنتين - أخبار كلمتك

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مونديال كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الأرجنتين - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الأرجنتين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:25 مساءً - كرة اليد، حقق المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة كارلوس باستور المدير الفني، فوزا هاما على نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25)  في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر إلى نقطتين يتصدر بهما ترتيب المجموعة الثامنة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر حتى الآن كالتالي:

1- مصر | نقطتان

2- كرواتيا | بدون نقاط

3- البحرين | بدون نقاط

4- الأرجنتين | بدون نقاط

مواعيد مباريات منتخب مصر 

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الأربعاء | مصر × الأرجنتين - 7 مساء 

الجمعة | مصر × البحرين - 7 مساء 

الأحد | مصر × كرواتيا - 9:30 مساء

خالد فتحي يترأس البعثة

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج. 

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم. 

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.  

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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