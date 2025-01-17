قال الصحفي همدان العليي:خلال دقائق قليلة.. بإمكانك أن تعرف كيف سرقت عصابة الحوثي المرتبات الخاصة بالموظفين من البنك بعد اتفاق ستوكهولم..
واضاف:هذا جزء من التاريخ لا يجب أن يُنسى.. يجب أن نرويه دائما. وقد وثقته بالعربية والإنجليزية في كتاب الجريمة المُركّبة.. أصول التجويع العنصري في اليمن. واختتم:ستبقى هذه التفاصيل إلى الأبد تحكي للأجيال القادمة كيف سرقت العصابة السلالية مرتبات الموظفين منذ حوالي ٨ سنوات وحتى هذه اللحظة.
بالفيديو.. تعرف على الطريقة التي تمت فيها سرقة المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 02:57 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي همدان العليي:خلال دقائق قليلة.. بإمكانك أن تعرف كيف سرقت عصابة الحوثي المرتبات الخاصة بالموظفين من البنك بعد اتفاق ستوكهولم..
قال الصحفي همدان العليي:خلال دقائق قليلة.. بإمكانك أن تعرف كيف سرقت عصابة الحوثي المرتبات الخاصة بالموظفين من البنك بعد اتفاق ستوكهولم..
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