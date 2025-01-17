قال القيادي الحوثي عبدالغني الزبيدي:كانت شهورا قاسية.. بالنسبة لي لم اذق طعم النوم والأكل... فهل سأنام الليلة..؟
تصبحون على خير
وقال الاعلامي محمد الردمي:هذا كان مع السنوار من اول يوم ، وفعلا من حقه الان يرتاح وياكل وينام ، المعارك االي خاضها في شوارع وانفاق تويتر ماكانتش سهلة....ارقد ياعبدالغني ارقد بنوم عينك ماذلحين ، ارقد ولاعد عليك شي !
ليت اكلتك وخلت الشقري ياعبدالغني!
الزبيدي:عشت شهورا قاسية لم اذق طعم النوم والاكل واعلامي يفتح النار - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 02:57 مساءً - كلمتك/خاص:
قال القيادي الحوثي عبدالغني الزبيدي:كانت شهورا قاسية.. بالنسبة لي لم اذق طعم النوم والأكل... فهل سأنام الليلة..؟
قال القيادي الحوثي عبدالغني الزبيدي:كانت شهورا قاسية.. بالنسبة لي لم اذق طعم النوم والأكل... فهل سأنام الليلة..؟
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