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الزبيدي:عشت شهورا قاسية لم اذق طعم النوم والاكل واعلامي يفتح النار - أخبار كلمتك

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الزبيدي:عشت شهورا قاسية لم اذق طعم النوم والاكل واعلامي يفتح النار - أخبار كلمتك

الزبيدي:عشت شهورا قاسية لم اذق طعم النوم والاكل واعلامي يفتح النار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 02:57 مساءً - كلمتك/خاص:

قال القيادي الحوثي عبدالغني الزبيدي:كانت شهورا قاسية.. بالنسبة لي لم اذق طعم النوم والأكل... فهل سأنام الليلة..؟
تصبحون على خير
وقال الاعلامي محمد الردمي:هذا كان مع السنوار  من اول يوم  ، وفعلا من حقه الان يرتاح وياكل وينام ، المعارك االي خاضها في  شوارع وانفاق  تويتر ماكانتش سهلة....ارقد ياعبدالغني  ارقد بنوم عينك ماذلحين ، ارقد ولاعد عليك شي !
ليت اكلتك وخلت الشقري ياعبدالغني!

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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