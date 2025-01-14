الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:10 مساءً - الاهلي، أصبحت العلاقة بين النادي الاهلي ومارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، على صفيح ساخن خاصة بعد أنباء انتشرت مؤخرًا عن تهديد المدرب السويسري بالرحيل عن القلعة الحمراء.

ولعل أبرز الأزمات التي تواجه مارسيل كولر هو عدم إبرام أي صفقات أجنبية حتى الآن.

وأكد كولر في أكثر من اجتماع له مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد رمضان المدير الرياضي للفريق، بأنه يرغب في التعاقد مع ثلاث صفقات أجنبية على الأقل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتنتاب كولر حالة من الاستياء والغضب تجاه مجلس إدارة النادي الأهلي، لفشل استكمال المفاوضات مع أكثر من صفقة، ودائما تعلل إدارة الأحمر بارتفاع المقابل المادي.

ويعد السبب الثاني في استياء كولر هو تفكير ادارة النادي الأهلي في الصفقات المحلية فقط وهو ما يرفضه المدرب السويسري خاصة وأن غالبية اللاعبين بالدوري المصري لا يصلحون للعب في أفريقيا بكأس العالم للأندية على حد قوله.

وتكمن أزمة كبيرة داخل الفريق وهو ما يستشعر به كولر بين اللاعبين أنفسهم في عدم الالتزام بالتعليمات، ورغبة غالبيتهم في الرحيل والموافقة على العروض التي يتلقونها بالإضافة إلى مماطلة البعض في التجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة كما يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي على ملعب التتش بالجزيرة.

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