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تراجع البلطي 4 جنيهات، أسعار السمك اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

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تراجع البلطي 4 جنيهات، أسعار السمك اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

تراجع البلطي 4 جنيهات، أسعار السمك اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:15 صباحاً - أسعار السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025، في سوق العبور للجملة. 

اسعار السمك
أسعار السمك

أسعار السمك والجمبري اليوم

 «كلمتك» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025، في السطور التالية: 

اسعار السمك
أسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 72 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 63 إلى 69 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
اسعار السمك
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 160 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 95 جنيها للكيلو، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 125 جنيها للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
اسعار السمك
أسعار السمك

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 125 جنيها للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 350 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 350 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
اسعار السمك
أسعار السمك

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
اسعار السمك
أسعار السمك
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 680 جنيه للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 185 جنيهًا حسب الحجم.
اسعار السمك
اسعار السمك

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
اسعار السمك
أسعار السمك

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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