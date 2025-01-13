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موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يناير 2025 (تحديث مباشر) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يناير 2025 (تحديث مباشر) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يناير 2025 (تحديث مباشر) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:41 صباحاً - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 13 يناير 2025، حيث سجل سعره في بنك مصر نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي، بلغ نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، بلغ نحو 50.46 جنيه للشراء، 50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي، بلغ نحو 50.46 جنيه للشراء، 50.56 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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