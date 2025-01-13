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مودريتش: أهنئ برشلونة والخسارة مؤلمة لكننا يجب أن نكون معا ونتحد - أخبار كلمتك

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مودريتش: أهنئ برشلونة والخسارة مؤلمة لكننا يجب أن نكون معا ونتحد - أخبار كلمتك

مودريتش: أهنئ برشلونة والخسارة مؤلمة لكننا يجب أن نكون معا ونتحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:10 صباحاً - كلاسيكو الأرض، أعرب لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد، عن حزنه عقب خسارة لقب كأس السوبر الإسباني لحساب برشلونة خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في السعودية. 

وقال مودريتش، خلال تصريحاته  صحفية عقب المباراة “من الأفضل أننا  خسرنا الآن بدلا أن نخسر فيما هو قادم ”. 

وأكمل: "نعم الخسارة مؤلمة، لكن علينا أن نكون معنا ونتحد، وأقدم التهنئة لفريق برشلونة، لقد لعبوا مباراة رائعة، وتلك هي الكرة أحيانًا تخسر وأحيانًا تفوز".

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

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بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني.

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ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

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وتمكن برشلونة من حسم التأهل بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، بقيادة مدربه هانز فليك، فيما تغلب ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة ليلاقي غريمه الكتالوني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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