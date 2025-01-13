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السلطات السورية تطلق سراح العشرات من المسلحين العراقيين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:55 صباحاً -  أفادت مصادر عسكرية عراقية بوصول مجموعة من عناصر مسلحة إلى بغداد بعد إطلاق سراحهم من سجون الإدارة الجديدة في سوريا، حيث كانوا يشاركون في القتال ضمن الصراع السوري.

 

الإدارة السورية تطلق سراح العشرات من المسلحين العراقيين

 وقال مصدر إن مجموعة مكوّنة من نحو 30 عنصرا وقائدا من العناصر المسلحة وصلوا إلى بغداد عبر منفذ طريبيل الذي يُغلق عادة، لكنه يستقبل أحيانا العائدين أو العالقين"، مشيرا إلى أن "أغلب هؤلاء من العناصر التي شاركت في القتال بسوريا واعتُقلوا عقب سقوط نظام بشار الأسد".

 

سبب اطلاق سراح هؤلاء العناصر

 وأضاف  أن "إطلاق سراح هؤلاء العناصر جاء نتيجة زيارة رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري إلى دمشق ولقائه رئيس الإدارة الجديد "، مرجحا أن "يكون الاتفاق قد تضمن ترتيبات أوسع تشمل تسويات بشأن معتقلين آخرين".

ومنذ اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011، انخرط مئات العراقيين في صفوف الجماعات المسلحة التي قاتلت إلى جانب نظام الأسد، مدفوعة بالولاءات العقائدية والارتباطات السياسية.

وتنوعت أدوار هؤلاء المقاتلين بين المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية وحماية المناطق الاستراتيجية للنظام؛ ما ساهم في تعزيز قبضة الأسد على مناطق نفوذه خلال فترات حرجة من النزاع.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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