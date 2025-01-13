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مقتل وإصابة 13 جنديا إسرائيليا في غزة - أخبار كلمتك

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مقتل وإصابة 13 جنديا إسرائيليا في غزة - أخبار كلمتك

مقتل وإصابة 13 جنديا إسرائيليا في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:15 صباحاً -  ذكر موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي، أن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وأن مروحيات تجلي الجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

 

مقتل وإصابة 13 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة 

 ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.

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سأفتح أبواب الجحيم، نائب ترامب يفسر تهديده بشأن رهائن غزة

وأكدت  أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.

ويوم السبت الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، عن مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

 

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

 وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة  يديعوت أحرونوت، أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
 ومن جانبها ذكرت  القناة 12 العبرية، أن  هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وفي إحصائية أخرى لقتلى جيش الاحتلال في كمين بيت حانون، كشفت وسائل  إعلام إسرائيلية،، عن مقـتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 آخرين في معارك قطاع غزة اليوم 11 منهم بحالة خطيرة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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