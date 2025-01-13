وزير خارجية الاحتلال يؤكد إحراز تقدم في مفاوضات الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:41 مساءً - قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن "هناك تقدما في المفاوضات بشأن اتفاق الرهائن ونعمل بشكل مكثف لإنجاز الصفقة قريبا".

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله: إن هناك انفراجة بالدوحة عقب محادثات بين قادة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث ترامب ورئيس وزراء قطر بشأن غزة.

انفراجة في مفاوضات الأسرى



وأوضحت وكالة رويترز أنه تم إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

رويترز: انفراجة في مفاوضات الأسرى وإرسال مسودة نهائية للاتفاق إلى إسرائيل وحماس



وأكدت أن رئيس وزراء قطر التقى بحماس وويتكوف التقى بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

تطورات مفاوضات حماس وإسرائيل

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قبل يوم تنصيب ترامب.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف: "عندما يتم التوصل لاتفاق بشأن غزة فسيكون في النهاية على أساس ما طرحه بايدن".

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر، بأن هناك تقدما في محادثات الدوحة لكن لا تزال هناك فجوات، مضيفه: "إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب في غزة في إطار الاتفاق".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.