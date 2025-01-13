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موقف الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

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موقف الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

موقف الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:55 صباحاً - دوري أبطال إفريقيا، أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025.

وشهدت الجولة الخامسة فوز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز بيراميدز أمام ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف سجله مروان حمدي.

كما تمكن أورلاندو بايرتس من الفوز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف في مجموعة الأهلي، وفاز الترجي التونسي على دجوليبا بهدف دون رد، بينما تلقى الهلال السوداني هزيمة أمام يانج أفريكانز بهدف دون رد.

 

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

1- الهلال السوداني - 10 نقاط.

2- مولودية الجزائر - 8 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني - 7 نقاط.

4- مازيمبي الكونغولي - نقطتين.

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ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا
 1- الجيش الملكي المغربي - 9 نقاط.

2- صن داونز الجنوب إفريقي - 8 نقاط.

3- الرجاء المغربي - 5 نقاط.

4- مانيما الكونغولي - 3 نقاط.

 

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا
 1- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - 11 نقطة.

2- الأهلي - 10 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري - 6 نقاط.

4- استاد أبيدجان الإيفواري - نقطة واحدة.

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ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا


1- الترجي التونسي - 10 نقاط.

2- بيراميدز - 10 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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