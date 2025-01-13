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وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الجونة - أخبار كلمتك

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وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الجونة - أخبار كلمتك

وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:55 صباحاً - الدوري المصري ، ينتظم وسام أبو على مهاجم الأهلي في مران الفريق الجماعي اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها أمس عقب شكواه من الإجهاد والهبوط البسيط بالدورة الدموية عقب مباراة ستاد أبيدجان الأخيرة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

وعادت بعثة الاهلي إلى القاهرة صباح أمس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات).

2- أورلاندو بايرتس11 نقطة (5 مباريات).

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات).

5- ستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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