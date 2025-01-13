الكلاسيكو، تفاصيل تسجيلات الفيديو في نهائي السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:35 صباحاً - أكد خيسوس خيل مانزانو، حكم نهائي كأس السوبر الإسباني، أن لقطة تدخل لاعب ريال مدريد، إدواردو كامافينجا، على جافي، لاعب برشلونة، تمثل "تهورًا"؛ لذا احتسب ركلة جزاء للبارسا، وأشهر بطاقة صفراء لنجم الفريق الملكي.

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم التسجيلات الصوتية لغرفة الVAR، بعد انتهاء المباراة بفوز البلوجرانا على الريال 5-2.

وشهد اللقاء استعانة مانزانو بتقنية الفيديو في مناسبتين.



وقال الحكم في التسجيل الصوتي للعبة الأولى، الأهم والأبرز، وهي تدخل كامافينجا على جافي: "أرني اللعبة على الهواء مباشرة، من فضلك".

وتابع: "هل لديك كاميرا أمامية تظهر لحظة التلامس؟ ها هي، أرني اللعبة.. سأستأنف اللعب باحتساب ركلة جزاء وبطاقة صفراء بسبب التهور، حسنًا؟".

وكانت الحالة الثانية التي لجأ فيها الحكم لتقنية الVAR، هي لقطة الخطأ الذي ارتكبه حارس برشلونة، البولندي فويتشيك تشيزني، ضد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الريال، خارج منطقة الجزاء، والذي كلفه بطاقة حمراء.

وقال مانزانو في هذا التسجيل: "أريد أن أشاهدها.. أود رؤية لحظة التدخل.. هل لديك كاميرا أكثر وضوحًا؟ حسنا هذه هي.. أريد صورة من العمق، التدخل خارج المنطقة.. سأستأنف اللعب باحتساب ركلة حرة مباشرة، وبطاقة حمراء للحارس".

وتوج برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة



سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.



بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني وأخيرا أحرز رودريجو هدف ريال مدريد الثاني بالدقيقة 60.

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