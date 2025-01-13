زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان وتحذير من تسونامي - أخبار كلمتك

زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان وتحذير من تسونامي - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تطلق هذا الامر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تطلق هذا الامر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

مستشار سعودي يثير الجدل ويتحدث عن هذا الأمر الساخر في المساحات الجنوبية - أخبار كلمتك

مستشار سعودي يثير الجدل ويتحدث عن هذا الأمر الساخر في المساحات الجنوبية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنانة طروب.. نجمة الستينيات التي رفضت الزواج من فريد الأطرش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنانة طروب.. نجمة الستينيات التي رفضت الزواج من فريد الأطرش - أخبار كلمتك

«انتحرت بسبب التنمر».. ريناد عادل طالبة بالصف السادس الابتدائي أبكت الجميع بجوابها الأخير - أخبار كلمتك

«انتحرت بسبب التنمر».. ريناد عادل طالبة بالصف السادس الابتدائي أبكت الجميع بجوابها الأخير - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - مدبولي: فض التشابكات المالية يعزز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - مدبولي: فض التشابكات المالية يعزز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها - أخبار كلمتك

بدء تصوير فيلم Supergirl رسميا - أخبار كلمتك

بدء تصوير فيلم Supergirl رسميا - أخبار كلمتك

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير - أخبار كلمتك

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير - أخبار كلمتك

وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة والبناءه مع كافة الجهات والمنظمات العالمية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة والبناءه مع كافة الجهات والمنظمات العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يتابع التنسيق بين وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

السيسي يتابع التنسيق بين وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الأهلي يُعلق مفاوضات تجديد عقد أكرم توفيق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأهلي يُعلق مفاوضات تجديد عقد أكرم توفيق - أخبار كلمتك

الأهلي يُعلق مفاوضات تجديد عقد أكرم توفيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:46 مساءً - الدوري المصري ، استقر مسئولو النادي الأهلي على تعليق مفاوضات تجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق بسبب شروطه المالية التى رفضها محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضى بالقلعة الحمراء، خاصة وأن هناك سقف رواتب سنوية داخل الأهلي، وهو ما لا يتفق مع رغبات اللاعب الذى يرغب فى الحصول على ما يقرب من 25 مليون جنيه فى الموسم.

يستعد النادي الأهلي لإعلان قيد التونسي على معلول فى قائمة الفريق الشتوية بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وذلك لتعويض غياب المغربي يحيى عطية الله الذى أجرى مؤخرًا جراحة فى عظام الوجه.

 

ويخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم من أجل تحديد موقفه من التدريبات الجماعية بعد شكواه من الإصابة فى الساق خلال عمليات الإحماء قبل مباراة ستاد أبيدجان أمس الأول.

 ويعقد الجهاز الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم لدراسة فريق الجونة قبل مواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد الاربعاء فى الدوري.

ويستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد الاربعاء ضمن منافسات الدوري.

وعادت بعثة الاهلي إلى القاهرة صباح امس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الاول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو بايرتس 11 نقطة (5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق