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جلسة استشفاء لأكرم توفيق بمران الأهلي - أخبار كلمتك

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جلسة استشفاء لأكرم توفيق بمران الأهلي - أخبار كلمتك

جلسة استشفاء لأكرم توفيق بمران الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:46 مساءً - الدوري المصري ، خضع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة استشفاء وتأهيل بدني في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق ‏الذي أقيم صباح اليوم‎.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق؛ إن أكرم خضع لجلسة الاستشفاء للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي اشتكى منها ‏خلال رحلة كوت ديفوار الأخيرة.‏‎ ‎

وفي سياق متصل، انتظم حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الاثنين ‏على ملعب التتش بالجزيرة‎.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن حمزة علاء تعافى مؤخرا من نزلة البرد وانتظم خلال الأيام الأخيرة في مران ‏بدني منفرد حتى تماثل للشفاء وانتظم في المران الجماعي اليوم.‏

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

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وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح أمس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو بايرتس11 نقطة(5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات)

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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