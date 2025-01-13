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الرياضة - 09:41 - مرتفع جوي يضرب البلاد.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - مرتفع جوي يضرب البلاد.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - مرتفع جوي يضرب البلاد.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - مرتفع جوي يضرب البلاد.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - مرتفع جوي يضرب البلاد.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:41 صباحاً - كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الأحوال الجوية ستكون مستقرة إلى حد كبير خلال هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن البلاد ستتأثر خلال هذه الأيام بامتداد مرتفع جوي من طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترة سطوع الشمس خلال فترات النهار، وعدم وجود أي سحب متصاحبة بأمطار على أيٍ من محافظات الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، أضافت عضو هيئة الأرصاد، أن قيم درجات الحرارة ستتجاوز الـ21 والـ22 درجة مئوية، حيث ستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدًا 24 مئوية نهارًا.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل مقارنة بالأجواء في فترات النهار، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى على القاهرة بين 12 و13 درجة مئوية.

واختتمت عضو هيئة الأرصاد: لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار مؤثرة في أي منطقة من مناطق الجمهورية حتى يوم الخميس المقبل، ومن الوارد أن نلاحظ فرص سقوط أمطار خفيفة في حلايب وشلاتين مع نهاية الأسبوع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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