كيم كارداشيان تطالب بزيادة أجور السجناء المشاركين في مكافحة حرائق كاليفورنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:10 صباحاً - طالبت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، بزيادة أجور السجناء الذين يكافحون الحرائق في ولاية كاليفورنيا.

ونشرت كيم منشور عبر حسابها على إنستجرام، مشيرة خلاله إلى حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، للالتفات إلي مئات الأفراد المسجونين، الذين يساعدون في إطفاء الحرائق، حيث يعملون لساعات طويلة في ظروف خطيرة مقابل لا شيء تقريبًا، حيث يتقاضون دولارا واحدا مقابل كل ساعة عمل.

فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز،في تقرير، إن الفائدة الحقيقية، للسجناء، تأتي من تخفيف عقوبات سجنهم، فإن يومًا واحدًا من الخدمة في طاقم الإطفاء، يعني تخفيضًا لمدة يومين من عقوبتهم في السجن.

ويكافح حوالي 1000 سجين حاليًا الحرائق في لوس أنجلوس، والتي التهمت أكثر من 40 ألف فدان وأسفرت عن مقتل 16 شخصًا على الأقل، في الوقت الحالي، ولا توجد تقارير عن وفاة سجناء يعملون كرجال إطفاء.

سيلينا جوميز تتبرع بـ 5 ملايين دولار لصندوق إغاثة الحرائق في كاليفورنيا

أعلن توماس تيج، الرئيس التنفيذي لمنظمة Direct Relief، أن النجمة سيلينا جوميز، تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار، لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا.

كما تبرعت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جيمي لي كرتيس، بمليون دولار.

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتى الآن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

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