الرياضة - 08:26 - عامل كام في البنوك؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 13-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 08:26 صباحاً - استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يناير 2025 في جميع البنوك العاملة بـ مصر، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي، بلغ نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، بلغ نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي، بلغ نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.