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بعد الفيضة الكبرى.. مواعيد باقي النوات في الإسكندرية - أخبار كلمتك

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بعد الفيضة الكبرى.. مواعيد باقي النوات في الإسكندرية - أخبار كلمتك

بعد الفيضة الكبرى.. مواعيد باقي النوات في الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:01 صباحاً - نوة الفيضة الكبرى.. تضرب نوة الفيضة الكبرى، الإسكندرية والسواحل الشمالية في الأيام الحالية، التي تعد واحدة من أخطر وأشد النوات التي يشهد البحر المتوسط.

جدول نوات في الإسكندرية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص جدول نوات في الإسكندرية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

نوة الفيضة الكبرى

بدأت نوة «الفيضة الكبرى» أمس، يصاحبها هطول أمطار شديدة ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة يصل حد الصقيع، لمدة 6 أيام، ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية.

مواعيد باقي النوات في الإسكندرية

- نوة الغطاس، من المتوقع أن تبدأ في 18 يناير وتستمر ثلاثة أيام، وتأتي بسقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة.

- نوة الكرم، في 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام، وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة، مع انخفاض في درجات الحرارة.

- نوة الشمس الصغرى وستبدأ في 18 فبراير وتستمر ثلاثة أيام، مع تساقط أمطار غزيرة.

- نوة السلوم، وتبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

- نوة الحسوم، وستنطلق في 9 مارس وتستمر سبعة أيام.

نوة الفيضة الكبرى
نوات الإسكندرية

نوات الإسكندرية 2025

- نوة الشمس الكبرى، ومن المفترض أن تبدأ في 18 مارس وتستمر ليومين.

- نوة عوة «برد العجوزة»، والتي تختتم موسم النوات في نهاية مارس، وتستمر لمدة ستة أيام.

- نوة رياح الخماسين، تأتي يوم 23 أبريل، وتكون رياح ساخنة.

- نوة رياح النقطة، تأتي يوم 18 يونيو وتستمر لمدة يومين.

نوة رياح الصليب

مواعيد نوات الإسكندرية 2025

- نوة رياح الصليب، تأتي يوم 30 سبتمبر وتستمر 3 أيام، وتكون ساخنة.

- نوة رياح الصليبة، تأتي يوم 20 أكتوبر وتستمر 3 أيام، وتكون بدون أمطار.

- نوة المكنسة، تأتي يوم 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون شديدة الأمطار.

-نوة باقي المكنسة، تأتي يوم 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة قاسم، تأتي يوم 12 ديسمبر وتستمر 5 أيام، وتكون عواصف شديدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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