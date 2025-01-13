الكشف عن جريمة حرب في قيفة ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

أكدت مصادر محلية في محافظة البيضاء أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني شنت مساء الأحد حملة اختطافات واسعة طالت أهالي قرية حنكة آل مسعود في مديرية القريشية شمال غرب المحافظة.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المليشيات الإرهابية اختطفت حتى الآن 400 مدني على الأقل من أهالي قرية حنكة آل مسعود، بينهم أطفال وشيوخ، ونقلت 360 معتقلا منهم إلى سجن إدارة أمن مديريات رداع في منطقة الكمب، و 60 معتقلاً آخرين إلى السجن المركزي بمدينة رداع.

وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية الارهابية فجرت مساء اليوم الأحد، منازل ثلاثة مواطنين هم علي أحمد الجوبلي المسعودي، ومحمد صالح الجوبلي المسعودي، ومحمد أحمد حسين المسعودي، مشيرة إلى أن المليشيات كانت قد أحرقت في وقت سابق من صباح الأحد خمسة منازل بشكل كامل، وفخخت 6 منازل، فضلاً عن اقتحام ونهب أكثر من 11 منزلاً في القرية في إحصائية أولية.

