الكشف عن أوجه الشبه بين جماعة الحوثي وهذه الدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

تساءل الصحفي ياسر اليافعي عن أوجه الشبه بين الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والانتهاكات التي يمارسها الحوثيون في منطقة قيفة برداع بمحافظة البيضاء. وأشار اليافعي إلى أن الحوثيين يقومون بتهجير قسري للأهالي، ويجبرون النساء على مغادرة منازلهن، ليعقب ذلك نهب محتويات البيوت دون أي رحمة.

وأبدى استغرابه من غياب دور القبائل، التي لطالما عُرفت بشجاعتها ودفاعها عن المظلومين، متسائلًا: "أين هي القبائل اليوم مما يحدث؟"

وأكد اليافعي أن ما يحدث في قيفة برداع يعكس الطبيعة العدوانية للحوثيين، وغياب أي رادع محلي أو دولي يحمي المدنيين، مشددًا على ضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه هذه الجرائم.

https://x.com/i/status/1878759061396578509