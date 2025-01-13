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الكشف عن أوجه الشبه بين جماعة الحوثي وهذه الدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

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الكشف عن أوجه الشبه بين جماعة الحوثي وهذه الدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

الكشف عن أوجه الشبه بين جماعة الحوثي وهذه الدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:17 مساءً - كلمتك/ خاص

 

تساءل الصحفي ياسر اليافعي عن أوجه الشبه بين الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والانتهاكات التي يمارسها الحوثيون في منطقة قيفة برداع بمحافظة البيضاء. وأشار اليافعي إلى أن الحوثيين يقومون بتهجير قسري للأهالي، ويجبرون النساء على مغادرة منازلهن، ليعقب ذلك نهب محتويات البيوت دون أي رحمة.

وأبدى استغرابه من غياب دور القبائل، التي لطالما عُرفت بشجاعتها ودفاعها عن المظلومين، متسائلًا: "أين هي القبائل اليوم مما يحدث؟"

وأكد اليافعي أن ما يحدث في قيفة برداع يعكس الطبيعة العدوانية للحوثيين، وغياب أي رادع محلي أو دولي يحمي المدنيين، مشددًا على ضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه هذه الجرائم.

https://x.com/i/status/1878759061396578509

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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