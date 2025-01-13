وزير جيش الاحتلال: أشعر بالألم لسقوط جنودنا قتلى في معارك شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:25 مساءً - أعرب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الإثنين، عن شعوره بالألم جراء سقوط جنوده قتلي في معارك شمال قطاع غزة.

يوم صعب وحزين على دولة الاحتلال

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين إن هذا اليوم في إسرائيل "صعب وحزين"، وذلك بعد إعلان مقتل وإصابة عددا من قوات الاحتلال في معارك شمال قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "بالنيابة عن مواطني إسرائيل، أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الخمسة الذين سقطوا اليوم في قطاع غزة"، وذلك علي حد تعبيره.

وكشف نتنياهو عن هوية القتلى وهم: النقيب يائير يعقوب شوشان، والرقيب ياهاف هدار، والرقيب غي كرميئيل، والرقيب يوآف بيبر، والرقيب أفيل وايزمان"، مضيفا: "لقد ضحوا بحياتهم من أجل أمن بلدنا، وأمة إسرائيل بأكملها تحتضنكم يا عائلات في ألمكم، وندعوا بالشفاء لجميع الجرحى.

كتائب القسام تعلن تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند إسرائيليتين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، أن عناصرها فجروا حقل ألغام في ناقلتي جند لدى وصول قوة لنجدة الجنود المتحصنين في مبنى بالنجيلي وسط رفح الفلسطينية بقطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام أن الاشتباك ما زال مستمرا في منطقة النجيلي بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح الفلسطينية بغزة.

كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية من 25 جنديا في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، أن عناصرها استهدفت قوة إسرائيلية تتكون من 25 جنديا تحصنت بمبنى بالنجيلي وسط رفح الفلسطينية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

واليوم، أفادت مصادر إعلامية عبرية، بمقتل 5 جنود بجيش الاحتلال وإصابة 11 آخرين في استهداف قوة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مقتل 840 جنديا منذ بداية العدوان على غزة، 405 منهم منذ بداية العملية البرية في القطاع المحاصر.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن إصابة 5617 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان علي قطاع غزة من بينهم 833 إصابتهم خطيرة.

وأشار جيش الاحتلال، إلي إصابة 2566 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 495 إصابتهم خطيرة.

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