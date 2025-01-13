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وزارة الأوقاف تطلق هذا الامر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

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وزارة الأوقاف تطلق هذا الامر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تطلق هذا الامر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:47 مساءً - كلمتك/ خاص

أطلقت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، سلسلة من الدورات التدريبية في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة أكثر من أربعين موظفًا وموظفة من ديوان عام الوزارة والمعهد العالي للتوجيه والإرشاد. تنظم هذه الدورات الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع قطاع الإرشاد والإدارة العامة لمركز المعلومات، بهدف تطوير مهارات الكوادر العاملة في الوزارة في مجالات إعداد التقارير، التخطيط الاستراتيجي، وتشريعات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، أن هذه الدورات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز قدرات كوادرها ومواكبة التطورات التقنية والإدارية والتشريعية، بما يمكنها من أداء مهامها وخدمة المجتمع بشكل أفضل.

وقال الوزير شبيبة: "نسعى في وزارة الأوقاف والإرشاد للنهوض بقدرات موظفينا، وتطوير إمكاناتهم لمواكبة التحديات الراهنة في العمل الإداري والتقني، سائلين الله التوفيق والسداد في خدمة وطننا وشعبنا".

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذه الدورات التدريبية، وللمشاركين فيها على التزامهم وتفاعلهم الإيجابي.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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