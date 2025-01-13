الرياضة - 10:16 - سعر الذهب في مساء التعاملات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:16 مساءً - سعر الذهب.. انخفض سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الإثنين 13 يناير 2025، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم، نحو 3775 جنيها للبيع، ولكنه سجل في مساء التعاملات نحو 3755 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2660.14 دولار.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية

سجل سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات المسائية في محلات الصاغة نحو 4291.5 جنيه للبيع، 4262.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 بدون مصنعية

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية نحو 3933.75 جنيه للبيع، 3907.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وهيمن الانخفاض على سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات ليسجل نحو 3755 جنيها للبيع، 3730 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

ووصل سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 3218.5 جنيه للبيع، 3197.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية نحو 2503.25 جنيه للبيع، 2486.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

كما هبط سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 2145.75 جنيه للبيع، 2131.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في مساء التعاملات نحو 1609.25 جنيه بيع، 1598.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين، ليسجل نحو 30040 جنيها للبيع، 29840 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4291.5 جنيه 4262.75 جنيه سعر الذهب عيار 22 3933.75 جنيها 3907.5 جنيه سعر الذهب عيار 21 3755 جنيها 3730 جنيها سعر الذهب عيار 18 3218.5 جنيه 3197.25 جنيه سعر الذهب عيار 14 2503.25 جنيه 2486.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30040 جنيه 29840 جنيه