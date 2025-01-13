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وفاة شاب عقب تعرضه لحادثة دهس في المخا - أخبار كلمتك

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وفاة شاب عقب تعرضه لحادثة دهس في المخا - أخبار كلمتك

وفاة شاب عقب تعرضه لحادثة دهس في المخا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:12 صباحاً - كلمتك/ خاص

توفي الشاب #محمد_نجيب_غليبة.

وتوفي الشاب محمد بعد غيبوبة لايام قضاها بالعناية المركزة في مستشفي الثورة بتعز اثر تعرضه لحادث دهس باص يوم الاربعاء الفائت وهو راكبا متر وسط مدينة المخا .

من/ أحمد حمدي

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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