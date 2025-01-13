موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد النجاة من الموت بأنجولا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:50 صباحاً - يستعد فريق بيراميدز لمواجهته المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي تجمعه بفريق غزل المحلة، يوم الأربعاء الموافق 15 يناير ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

ومن المنتظر أن تقام المباراة في الرابعة عصرا على ملعب الدفاع الجوي.

وما زال هناك غموض حول مصير إقامة المباراة في موعدها بعد تأخر وصول البعثة الي القاهرة وهناك احتمالية تأجيل لقاء بيراميدز وغزل المحلة المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، ببطولة الدوري في حال طلب بيراميدز ذلك.

وصول بعثة بيراميدز القاهرة

وصلت بعثة فريق بيراميدز الي القاهرة عائدة من أنجولا بعد الحادثة التي تعرضت لها الطائرة التي كانت تقل بعثة الفريق من انجولا للقاهرة والتي كادت تودي بحياة الفريق.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز انجولا في التاسعة مساء أمس الاحد في طريق العودة إلى القاهرة.

طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريا إلى أنجولا بعد ساعتين من الإقلاع

واضطر فريق نادي بيراميدز إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد مغادرة الطائرة الخاصة بساعتين في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري الأبطال.

نجاة بعثة بيراميدز من الموت

وبعد قرابة ساعتين من رحلة عودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من ١٠ ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت طائرة بيراميدز للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين

عودة بعثة بيراميدز الي انجولا

وبعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين، قبل أن تتعرض الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية والسماح معه للبعثة بمغادرة أنجولا، لتضطر البعثة للعودة مجددا إلى فندق الإقامة في لواندا، من أجل المبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة.

بيراميدز يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

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